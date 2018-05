Brüggen: Brüggen lässt Kasematten instand setzen

Brüggen Der Bauausschuss hat ein Unternehmen beauftragt, die Wehranlage für eine touristische Nutzung zu ertüchtigen. Wie teuer das Vorhaben sein wird, ist noch nicht klar. Im Herbst sollen die ersten Ergebnisse sichtbar sein

Die Gemeinde Brüggen ist in Sachen Kasematten an der Burg einen entscheidenden Schritt weiter: In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurde der Auftrag an ein Unternehmen vergeben, um das unterirdische Wehrgewölbe instand zu setzen und touristisch zu erschließen.