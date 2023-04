Kurioser Diebstahl in Brüggen Diebe nehmen Gartenhaustür mit

Auf die Tür eines Gartenhauses hatten es laut Polizei Diebe an der Straße „Born“ in Brüggen-Born abgesehen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schrebergarten eines Hauses. Der oder die Täter stiegen vermutlich über den Zaun, machten sich am Gartenhaus zu schaffen, brachen die Tür aus der Verankerung und nahmen sie mit. Die Polizei vermutet, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Das Kriminalkommissariat West (Ruf: 02162 3770) bittet um Hinweise auf Täter und Fahrzeuge.