Bei Sendung „Quiz Champion“ : Krebskranker Junge aus Brüggen tritt mit seiner Familie in einer TV-Show auf

Jan (2.v.l.) mit seinem Bruder Tom, seinem Vater Ingo Hilscher und seiner Mutter Simone, im Januar 2022 während der Reha im Schwarzwald. Foto: Hilscher

Brüggen Im Januar erhielt der zehnjährige Jan Hilscher aus Brüggen die Diagnose Knochenkrebs. Das änderte nicht nur sein Leben. Diese Erfahrungen schildern er und seine Familie in der Kerner-Sendung „Quiz Champion“.

Hinter dem zehnjährigen Jan liegt eine Zeit, die geprägt war von der Diagnose Knochenmarkkrebs. Der hellblonde sportliche Junge, der bei TuRa Brüggen auf Tore stürmte, erfuhr im Januar 2022 von der gefährlichen Krankheit. Seitdem wurde er operiert, ein Tumor an seinem Knie wurde entfernt, insgesamt 18 Mal musste sich der Schüler einer Chemotherapie unterziehen. Jan litt unter Schmerzen und Übelkeit, fühlte sich schlapp. Was er und seine Familie beim Kampf gegen den Krebs erlebt haben, das schildern sie am Samstag, 10. September, in der Johannes B. Kerner-Sendung „Quiz Champion“, einer Extra-Ausgabe zugunsten der Deutschen Krebshilfe. „Wir wollen mit unseren Erfahrungen anderen Menschen Mut machen“, sagt Jans Mutter Simone Hilscher (44).

Heute steht die Krankheit nicht mehr Mittelpunkt von Jans Leben und vom Alltag seiner Familie. Auch Mutter Simone, Vater Ingo (50) und der drei Jahre ältere Bruder Tom sind optimistisch: „Es war eine harte Zeit, aber: Jans Prognose ist sehr gut“, schildert seine Mutter. „Er hat sich gut erholt, schwimmt wieder bei der DLRG.“ Der begeisterte Torjäger musste eine neue Sportart finden, denn nach seiner Operation braucht er eine Endoprothese, Fußball spielen ist damit nicht mehr möglich.

Johannes B. Kerner moderiert die Sendung „Quiz Champion“ am 10. September zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Zu seinen Gästen in Berlin gehört Familie Hilscher. Foto: ZDF/Svea Pietschmann

Einige neue Erfahrungen rund um ihren TV-Auftritt hat Familie Hilscher schon gemacht. So gab es einen Drehtag im August, bei dem sie für einen kurzen Einspieler für die Quizshow gefilmt wurden. „So etwas hatten wir natürlich noch nicht erlebt“, schildert die 44-Jährige. In der Sendung werden Vater, Mutter und die beiden Söhne erzählen, wie sie die schwere Zeit, die hinter ihnen als Familie liegt, gemeistert haben.

Lange überlegt, ob sie für das Spendenspecial zugunsten der Deutschen Krebshilfe im TV auftreten wollen, haben sie nicht. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Krebshilfe habe bei ihnen angerufen und gefragt, ob sie sich einen TV-Auftritt zu Jans lebensbedrohlicher Krankheit vorstellen könnten. Die Familie erklärte sich bereit dazu: Zum einen, um anderen Krebspatienten mit ihrer Geschichte Mut zu machen. Zum anderen, um etwas zur Spendensammlung für die Krebshilfe beizutragen. „Die Spenden sind enorm wichtig“, ist die Erfahrung von der Mutter aus Brüggen.

Was dem Jungen nach seiner Krebs-Operation ebenfalls geholfen hat: das Angebot „Onko Kids“. Dabei handelt es sich um ein Therapieangebot für Kinder und Jugendliche mit der Diagnose Krebs, das sie in Bewegung halten soll. „Das waren Ballspiele oder einfache Übungen, eben das, was körperlich möglich war“, erzählt Simone Hilscher. Auch wenn ihrem Sohn nach der OP Bewegung manchmal schwer gefallen sei, habe dies ihn doch motiviert und auch Spaß gemacht. Inzwischen trainiert Jan für das goldene Schwimmabzeichen.

Vor der Sendung fliegt Familie Hilscher nach Berlin und freut sich auf etwas Sightseeing.