Konzertreihe in Brüggen An vier Sonntagen läuft die Orgel in St. Nikolaus zu Hochform auf

In der Pfarrkirche St. Nikolaus in Brüggen erklingen an allen Sonntagen im August wieder Konzerte. Das Gotteshaus hat eine außergewöhnliche Orgel, die größtenteils aus dem 18. Jahrhundert stammt. Auf diesem Instrument kommt Musik aus der Barockzeit besonders gut zur Geltung. Auch andere Werke klingen in St. Nikolaus hervorragend, was auch an der guten Akustik dieser ehemaligen Klosterkirche liegt. Durch den großen Klangreichtum und die Vielfalt der Möglichkeiten der verschiedenen Manuale und des Pedals hat die Brüggener Orgel das Potenzial, wie ein Orchester zu klingen. Junge Musiker aus den Niederlanden und Deutschland wollen diese Möglichkeiten an den vier Sonntagen im August jeweils zwischen 15 und 15.30 Uhr nutzen. Der Eintritt zu ihren halbstündigen Konzerten ist jeweils frei.