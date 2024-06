Beim Open-Air „Brüggen Klassiker“ Bühne frei für New Model Army und Fischer-Z

„Es war wahrscheinlich dem guten Fang der Band New Model Army geschuldet, dass der erste Abend bereits ausverkauft ist“, freut sich Guido Schmidt, Leiter des Fachbereichs Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur in Brüggen. Gemeinsam mit Ingo Croonenberg von der Tourist-Info in der Burg und der Citymanagerin Silke Langner organisiert er „Brüggen Klassiker“. Es habe sich sehr schnell unter den Fans auch außerhalb Brüggens herumgesprochen, dass New Model Army an der Burg Brüggen auftritt, die Anfragen kamen schon, bevor der Ticketshop eingerichtet war. „Den Shop mussten wir dann einfach schnell einrichten und in den ersten anderthalb Tagen waren 900 Tickets verkauft. Ein Kontingent von 100 Tickets wurde über die Touristinfo angeboten, jetzt gibt es bereits eine Warteliste für den 30. August“, freut sich Schmidt. Als Vorband wird Eight Feet Fine erwartet. Einlass ist wie auch am Folgetag um 19 Uhr, die Auftritte beginnen um 20 Uhr.