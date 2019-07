Brüggen : Kita St. Nikolaus für fünf Gruppen umgebaut

Brüggen Für rund 900.000 Euro wurde die Einrichtung am Westring erweitert. Die neuen Plätze sind vergeben.

Der neue Anbau des Horizonte-Kindergartens St. Nikolaus am Westring in Brüggen ist feierlich eingesegnet worden. Geschätzt wird mit Baukosten von 900.000 Euro der Kostenrahmen eingehalten. Sylwia Digiacomo, Geschäftsführerin des Trägers Horizonte, dankte dem Aufsichtsrat und der Burggemeinde, die somit in die Bildung der Kinder investiert haben. Dank galt auch der Kirche für die pastorale Begleitung. Pfarrer Frank Schürkens segnete mit den Kindern den Erweiterungsbau.

Insgesamt steht der Kita nun eine Fläche von rund 850 Quadratmetern zur Verfügung. Damit können statt drei nun fünf Gruppen betreut werden. Aktuell sind es 93 Kinder zwischen einem und sechs Jahren. Die zusätzlichen 35 Plätze ab dem 1. August sind bereits vergeben. 16 Mitarbeiter kümmern sich um die Kinder. „Es fehlen immer noch Kita-Plätze“, sagt Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Für den DRK-Kindergarten am Mevissenfeld ist nun eine Modulbauweise vorgesehen, damit er nach neun Monaten Bauzeit am 1. August 2020 vierzügig starten kann. Ab dem 1. September 2019 nimmt der Waldkindergarten im Tierpark seinen Betrieb auf, auf der Marktstraße 3 in Bracht ist im ehemaligen Sozialamt eine Großtagespflegestelle untergebracht. „Als Region werden wir immer attraktiver. Die Menschen ziehen gerne in die Randgebiete“, sagt der Bürgermesiter. Der Bedarf an Betreuungsplätzen werde also nicht einbrechen. „Es werden auch immer stärker Betreuungsplätze für die unter Dreijährigen in Anspruch genommen“, so Gellen.