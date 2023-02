Grüne halten an Vorschlag fest Warum ein Tierfriedhof in Brüggen wenig Chancen hat

Brauchen wir in Brüggen so etwas? Darüber diskutierten in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften die Mitglieder und waren bei drei Gegenstimmung der Meinung: Nein, wir brauchen weder einen Hundefreilauf noch einen Tierfriedhof. Für die Grünen ist das kein Grund, ihre Ideen aufzugeben, machte deren Fraktionsvorsitzender Ulrich Deppen deutlich: „Nur weil sich keine Mehrheit finden lässt, muss die Idee ja nicht falsch sein.“ Die nächste Möglichkeit, wann beide Anträge erneut und final auf die Tagesordnung kommen, könnte die nächste Sitzung des Brüggener Gemeinderats am Donnerstag, 23. Februar sein. „Natürlich werden wir keine Folgeanträge stellen können, aber wir stehen weiterhin hinter unseren Anträgen und werden sie nicht zurückziehen“, erklärte Deppen.