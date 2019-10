Brüggen : Kabarett über die Steuer ist alles andere als Liebhaberei

Echer Mehrwert auf Schloss Dilborn: Für das Kabarettprogramm „Die Frauen an der Steuer“ gab es viel Beifall. Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Haupt, Jakob und Hollwege legen ein mitreißendes Tempo auf der Bühne an den Tag, die Schauspielerinnen beweisen große Wandlungsfähigkeit.

Höchste Zeit für die „Frauen an der Steuer“. Der Kabarettabend mit Melanie Haupt, Judith Jakob und Fabienne Hollwege im Kulturforum Schloss Dilborn über den Steuerdschungel zeigt, dass auch die ebenso lästige wie notwendige Steuerpflicht Anlass zu guter und witziger Unterhaltung sein kann.

Die Rahmenhandlung: die Meeresbiologin Marlies in Gestalt von Melanie Haupt ist arbeitslos. Um wenigstens ein bisschen im Thema zu bleiben, hat sie einen Fischimbiss eröffnet. Ihre Freundin Karo (Judith Jakob), eigentlich Krankenschwester, jobbt bei ihr. Die dritte im Bunde ist Ilona, gespielt von Fabienne Hollwege. Sie ist Finanzbeamtin mit der Tendenz zum Durchdrehen in diesem Dschungel. Der Fischimbiss wird steuergeprüft – eine Nachzahlung von 47.000 Euro droht. Es folgen Absurditäten aller Art wie die Vorschrift, dass „Matjes nach Hausfrauenart“ nicht mehr als 267 Gramm wiegen darf, jedes Gramm darüber stellt ihn in den Verdacht der Schwarzmarktware.