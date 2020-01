Konzert in Brüggen : Julika Elizabeth weckt mit Liedern Gefühle

Brüggen Die junge Sängerin aus Düsseldorf begeisterte mit eigenen Liedern und Hits das Publikum im Café Bürgermeisteramt.

Eine junge Frau und ein Keyboard: So wenig kann für einen mitreißenden Konzertabend genügen. Das zeigte die 18-jährige Julika Elizabeth bei ihrem umjubelten Auftritt im Café Bürgermeisteramt in Brüggen-Bracht. Mit erstaunlich ausdrucksstarker Stimme präsentierte sie Hits von Adele, The Who oder den Beatles ebenso überzeugend wie eigene Songs. Der Hang zur Melancholie passt zu ihr, über ihr Vorbild Adele sagt Elizabeth: „Ich liebe sie einfach.“ Geboren in eine musikalische Familie, schrieb die Düsseldorferin schon als Neunjährige Lieder, jetzt arbeitet sie an ihrer ersten EP. Julika Elizabeth versinkt in der Musik und scheint fast erstaunt, wenn sie danach ihren Beifall hört. Einer der zahlreichen Gänsehautmomente: als sie mit Wolfgang Bierbaums „Hallelujah“ interpretiert – und fast alle Gäste im vollbesetzten Café einstimmen. Danach mussten einige Tränen wegblinzeln. Für Café-Chefin Silke Beckstedde steht nach Standing Ovations fest: „Julika muss wiederkommen.“ Ein Wiedersehen, auf das man sich freuen kann. busch-