Comedian kommt nach Brüggen : „Was ist Patschel?“

Brüggen Der Komiker spricht im Interview über Rituale, seine Anfänge, den Unterschied zwischen Bühne und TV und natürlich — Patschel.

Johann König tourt seit 20 Jahren durch die Bundesrepublik – auf der Bühne sowie im Fernsehen. Mit seinem neuen Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ kommt er am 4. Mai auch nach Brüggen – zum ersten Mal.

Herr König, Sie haben sich ja gar nicht mit Ihrem Nachnamen am Telefon gemeldet. Ist das nicht eigentlich der Traum aller Männer?

König (lacht) Sie haben ja Recht, normalerweise mache ich das auch. Ich hab’s einfach vergessen.

Sie gelten als jemand, der viele Vorpremiere für seine Programme einplant und immer noch etwas verfeinert. Würden Sie sich als Perfektionisten bezeichnen?

König Nein, das ist einfach mein Anspruch. Das war dieses Mal extrem, ich habe 20 Previews gemacht. Aber das heißt eigentlich nichts. Der Unterschied zwischen Vorpremiere und Premiere ist ja eigentlich nicht da. Jedes Mal überlegt man danach, was war gut? Was war schlecht? Und was kann raus? Dieses Mal war ich besonders akribisch und habe viel rumgefeilt.

Haben Sie einen Ritus bei Ihren Programmen?

König Ich arbeite seit 20 Jahren gleich. Ich bin nie Perfektionist gewesen, aber ich bin auch nicht zufrieden, nur weil die Leute lachen. Für mich muss es insgesamt ein runder Abend sein.

Wie viel Hilfe haben Sie bei Ihren Programmen?

König Ich mache alles allein! Ich bin quasi Coach, Regisseur, Motivator und Autor.

Brüchige Stimme, etwas nervöses, depressives Auftreten. Das ist das Markenzeichen Ihres Charakters.

König Das stimmt so nicht ganz. Meinen Bühnencharakter habe ich mir ja nicht ausgesucht, der ist so. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich einfach ich. Da kann ich gar nichts gegen machen.

Das klingt schon fast wie eine Rechtfertigung.

König Ja, ich mochte es ehrlich gesagt nie, dass ich nur auf meine Stimme reduziert werde oder Leute das als mein Markenzeichen ansehen. Das finde ich auch heute noch blöd.

Wollten Sie mal einen Charakter klauen?

König Nein, ich bin einfach ich selbst und habe ja auch eine komische Stimme (lacht). Darum habe ich nie gedacht, so einen Sprachfehler wie Paul Panzer oder die Langsamkeit von Rüdiger Hoffmann möchte ich auch haben. Ich versuche eine große Bandbreite zu haben: sehr schnell, sehr langsam, laut, leise, tanzen, singen, ich trage Gedichte vor und habe jetzt auch eine Hula-Hoop-Nummer im Programm. Ich möchte alles abdecken in diesen zwei Stunden.

So ein richtiges 80er-Jahre-Teil in bunt?

König Ja, ich habe Spaß daran gefunden und versuche, immer besser zu werden. Meine Familie wundert sich immer, wenn ich mit so einem 80er-Jahre-Hula-Hoop-Reifen in einer Leggings zu Hause rumturne.

Bestimmt ein schöner Anblick

König (lacht) Klar! Und die Leute lachen, wenn sie das sehen.

Und auch für die Gesundheit ist das nicht schlecht, oder?

König Genau, auch mein Osteopath hat gesagt, das ist gut für meinen Rücken. Ich versuche auch, gesunde Rituale einzuführen, Sport zu machen. Ich mache Yoga und Hula-Hoop auf der Tour und ich trinke immer einen Ingwer-Tee auf der Bühne.

Aber Sie gönnen sich auf den Touren doch auch mal etwas.

König Klar, nach den Auftritten trinke ich immer ein paar Bier, esse meistens schlecht. Darum muss ich dann tagsüber etwas für meine Gesundheit tun.

Sie singen, haben mehrere Bücher geschrieben und machen dann auch noch Comedy – was macht am meisten Spaß?

König Die Leute zu überraschen. Und das ist natürlich, wenn ich mitten im Programm aufstehe und Hula-Hoop mache. Ich versuch’, die Menschen immer da abzuholen, wo sie nicht sind. Davon lebt ja auch der Humor, von der Überraschung. Man baut eine Erwartungshaltung auf und bricht diese dann.

Wie oft waren Sie denn eigentlich schon in Brüggen?

König Noch nie im Leben, muss ich gestehen. Ich bin sehr gespannt.

Kommt das noch oft vor, dass Sie an unbekannte Orte kommen?

König Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin seit 20 Jahren auf Tour. Es gibt kaum noch Orte, die ich gerade bereise, in denen ich in dieser Zeit noch nicht war. Jetzt ist endlich mal wieder einer da: Brüggen.

Hier gibt es eine schöne Burg.

König Ja, das hab ich schon gesehen. Ich habe mich auf Wikipedia schlau gemacht. Es gibt eine Burg und eine Kaschemme mit so einem lustigen Eulenspiegel an der Tür. Ich werde hier auch ein wenig durch den Ort gehen und mich umschauen. Zum Beispiel ob es Bausünden gibt (lacht).

Wenn Sie beim heimischen Publikum punkten wollen, empfehle ich Patschel.

König Was ist Patschel?

Eine Otterdame. Vor 70 Jahren hat ein hiesiger Autor eine Geschichte über sie geschrieben und nun ist sie hier eine Art Maskottchen.

König (lacht) Wenn es sich ergibt, bau’ ich das in mein Programm ein.

Ihr neues Programm heißt „Jubel, Trubel, Heiserkeit“, zuletzt waren es Titel wie „Milchbrötchenrechnung“ oder „Feuer im Haus ist teuer, geh raus“. Denken Sie sich das selbst aus?

König Ich denk’ mir alles selber aus. Ich sammel’ immer Ideen und Gedanken, komische Wortverdrehungen, Reime oder Bilder. Die schreib’ ich alle auf Zettel, und die kommen in eine Kiste. Wenn ich irgendetwas brauche – zum Beispiel einen Programmtitel –, greife ich einfach rein.

Ihr Weg ins Comedy-Geschäft ist etwas ungewöhnlich. Sie haben zunächst an der Sporthochschule in Köln Sport auf Lehramt studiert. Wie sind Sie durch die schwere Sporteignungsprüfung gekommen?

König (lacht) Es gibt Schleichwege, und die hab ich auch in Anspruch genommen. Für Lehramtstudenten war es sehr viel einfacher, das wussten nur nicht viele. Wenn die nämlich in einem Sportverein das deutsche Sportabzeichen in Bronze machen, dann mussten die bei der Aufnahmeprüfung keine Leichtatlehtik und Turnen machen. Und da fallen ja die meisten durch.

Dann blieb ja nur noch Schwimmen.

König Und Fußballspielen. Also habe ich viel Zeit im Schwimmbad verbracht und schwimmen trainiert.

Und als Sie all das geschafft haben, haben Sie sich gedacht: Jetzt werd’ ich doch lieber Komiker?

König (lacht) Nein, ich hab’ während des Studiums viele Lesungen besucht. Und irgendwann durfte man auch mal selber einen Text von sich vorlesen.

Und dann schlug die Stunde des Johann König?

König Ich hatte schon zehn Kölsch getrunken, und auch meine damalige Freundin hat mich auf die Bühne gedrängt, weil ich oft Gedichte geschrieben habe. Und als ich dann eines ins Mikrofon gestottert habe, haben die Leute so gelacht, dass ich dachte: Das muss ja witzig sein, was ich mache. Und es hat Spaß gemacht, also bin ich dran geblieben.

Und wie ging es dann weiter?

König Naja, ich war dann auf Poetry Slams und irgendwann hatte ich ein Video, das ich Thomas Herrmanns (Moderator des Quatsch Comedy Clubs, Anm. d. Red.) geschickt habe. Der hat mich in eine Sendung eingeladen und hat mich dann ans Theater in Hamburg empfohlen.

Direkt an die Reeperbahn?

König (lacht) Ja, das war eine Erfahrung. Da hab ich mit Kaya Yanar in einer WG gewohnt. Und da sind wir dann jeden Abend im Schmidttheater aufgetreten. Das war hartes Training.

Wieso das?

König Da waren jede Menge betrunkene Menschen, die mit mir natürlich gar nichts anfangen konnten. Aber irgendwann hat es dann anscheinend ja geklappt.

Sie machen das jetzt seit 20 Jahren. Ist der letzte Witz nicht langsam erzählt?

König Nein, ich weiß, dass ich diesen Beruf liebe, auch wenn ich nie davon geträumt habe. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich kann ja auch noch im Rollstuhl auf die Bühne gerollt werden. So lange einem etwas einfällt und Leute kommen, so lange werde ich das auch noch machen. In 20 Jahren aber auf jeden Fall noch.

Sie sind ja ein alter Hase. Wie ist Ihr Blick auf die junge Generation, Luke Mockridge oder Chris Tall beispielsweise?

König Also ich seh’ mich in einer Reihe mit Kurt Krömer oder Olaf Schubert. Solche Skurrilen sehe ich im Nachwuchs eher weniger – zumindest keine erfolgreichen.

Finden Sie das schade?

König Ja, das finde ich schon schade. Es fällt einfach auf. Aber jede Zeit hat ihren Humor. So einen wie Helge Schneider wird es auch nicht mehr geben. Es gibt ja heutzutage auch viele Youtube-Komiker.

Apropos: Wenn man auf Ihre Internetseite geht, findet man nur wenige Youtube-Videos. Wie kommts?

König Das liegt daran, dass ich Menschen auf der Bühne lieber live unterhalten möchte.

Wie sind Sie denn allgemein zu Social-Media eingestellt?

König Ich mache das nicht aktiv. Ich finde dieses ganze Facebook-Geposte und -Kommentieren eine reine Zeitverschwendung. Wie gesagt: Comedy ist für mich ein Erlebnis, das ich mit meinem Publikum live teilen möchte.

Aber Youtube wäre doch in Ihrer Anfangszeit bestimmt hilfreich gewesen

König Im Grunde war ich ja auch auf Youtube. Wenn ich früher im Fernsehen war, dann gab es immer jemanden, der diese Schnipsel hochgeladen hat. Dadurch hat man eine permanente Präsenz, das ist auch heute noch ein großer Vorteil.

Wie meinen Sie das genau?

König Man muss nicht mehr einmal die Woche im Fernsehen auftreten, man hat auch so seine ein bis zwei Millionen Zuschauer – wie ja auch bei einer guten Fernsehshow. Youtube konserviert die Popularität. Wenn sich jemand über mich informieren will, kann der sich einfach fünf Stunden auf Youtube Videos anschauen. Und das alles, ohne, dass ich jemanden dafür bezahlt hätte, das alles hochzuladen. Das ist doch ein enormer Vorteil. Früher dachte man, man muss unbedingt im Fernsehen stattfinden.

Wenn Sie irgendeine Comedyshow besuchen müssten, bei wem wäre das?