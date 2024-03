Tourismus in Brüggen Jetzt beginnt die Sommersaison in der Burggemeinde

Brüggen · Die Gemeinde Brüggen startet in die Hauptsaison. Viele Läden in der Fußgängerzone öffnen wieder an Sonntagen, zudem gibt es längere Öffnungszeiten im Museum „Mensch und Jagd“. Was für 3. März geplant ist.

01.03.2024 , 19:02 Uhr

Am Sonntag, 3. März, startet Brüggen in die Hauptsaison. Foto: Daniela Buschkamp

Für den ersten Sonntag im März gibt der Verein „Gemeinsam Burggemeinde: Brüggen liebevoll“ das Motto „Brüggen erblüht“ aus. „Dann informieren wir erstmals über den neuen Narzissen-Wanderweg“, sagt Vereinsvorsitzende Nicole Kowarsch. Er sei gemeinsam mit dem Fachbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus entwickelt worden, ergänzt Brüggens Wirtschaftsförderer Guido Schmidt. Sponsor sei erneut Christoph Platzer („Brüggener Blumentopf“). Am Sonntag, 3. März, beginnt in der Burggemeinde die Hauptsaison. Das bedeutet auch, dass dann zahlreiche Geschäfte in der Brüggener Fußgängerzone auch an Sonntagen ihre Türen öffnen. Auch das Museum „Mensch und Jagd“ öffnet von März bis Dezember wieder länger, täglich außer Montag von 10 bis 16 Uhr. Zwar sind noch nicht alle gepflanzten Narzissen erblüht. Doch wer sich einen Einblick verschaffen will, kann dazu ab Sonntag etwa das Portal www.outdooractive.com nutzen. Zudem liegen bei allen „Brüggen liebevoll“-Mitgliedern, Flyer mit der Wanderroute aus. Manche Händler haben laut Nicole Kowarsch Aktionen für den ersten verkaufsoffenen Sonntag geplant. Als Beispiel nennt sie Ira Endemann von „Exquisit & Arte Donare“ und Sarah Gabel von „Gabelwerk“.

(busch-)