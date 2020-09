Freizeit in Brüggen : Jetzt anmelden für Herbstferien-Angebote

In den Herbstferien gibt es in beiden Jugendzentren Hip-Hop-Workshops. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Brüggen In den Jugendzentren Second Home in Brüggen und Kolibri in Bracht beginnen neue Workshops und Kurse für Kinder und Jugendliche. Sportliche Angebote sind ebenso dabei wie ein kreative.

In den Herbstferien gibt es im Jugendzentrum Kolibri Aktionen beim „NRW Kulturrucksack“. Wegen Corona ist die Teilnehmerzahl auf zehn begrenzt; Regeln der Corona-Schutzverordnung sind zu beachten. Am Mittwoch, 14. Oktober, beginnt um 16 Uhr ein Hip-Hop-Breakdance-Workshop mit Mo Elkaddouri, Mitbegründer der Urban Dance Company Area 47. Zehn- bis 14-Jährige erfahren, wie sie eigene Dance-Show gestalten können (Teilnahme kostenfrei).

Am Freitag, 16. Oktober, beginnt um 16 Uhr der Workshop „Makrofotografie Kreativ“ mit der Fotografin Karin Poltoraczyk. Unter dem Motto „Sei der Star in Deiner eigenen kleinen großen Welt“ werden Makroaufnahmen von kleinen Modellfiguren in echter Umgebung gemacht. Mit Green-Screen-Technik und Bildbearbeitung können Zehn- bis 14-Jährige selbst ins Bild schlüpfen (Teilnahme kostenfrei). Geplant ist zudem eine Fahrt in den Kletterwald in Nettetal-Hinsbeck (Kosten: zehn Euro). Ein Termin steht noch nicht fest. Von Mittwoch, 7. Oktober, bis einschließlich Freitag, 9. Oktober, beginnt jeweils der Workshop „Tagtool Stadtcollagen; Digital trifft analog“. Mit ipads machen die Teilnehmer in der Umgebung Fotos, die zu digitalen Collagen und einem großen Panorama-Bild verarbeitet werden. Christian Spieß erklärt, wie die App funktioniert (Teilnahme kostenfrei).

Im Brüggener Jugendzentrum Second Home kann man vom 12. bis 15. Oktober von 10 bis 11 Uhr oder von 11 bis 12 Uhr einen Hip-Hop-Kursus buchen. Am Montag, 21. Oktober, startet um 14 Uhr ein Pouring-Workshop.

Info Kolibri, Alkevelaerstraße 12 in Brüggen-Bracht, Ruf 01573 7193722 oder E-Mail: neue-kolibri@gmx.de. Second Home, Klosterstraße, 38 in Brüggen, Ruf 02163 5701 185 oder online unter www.secondhome-brueggen.de.

