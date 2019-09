Brrüggen : Jens Neutags rasante und intelligente Politik-Analyse

Kabarettist Jens Neutag "MIt Volldampf" in der Wegberger Mühle. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Brüggen Der Kabarettist spielte vor ausverkauftem Haus.

Intelligent, witzig, in einem rasenden Tempo unterwegs und den von vielen Kollegen so oft bedienten Bereich unterhalb der Gürtellinie immer auslassend – einem solchen Kabarettisten hört man gerne zu: Autor und Kabarettist Jens Neutag war am Samstagabend mit seinem Programm „Mit Volldampf“ im ausverkauften Kulturforum von Schloss Dilborn zu Gast.