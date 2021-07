Freizeit in Brüggen : „Happy Dance“ - Es darf wieder getanzt werden

Brüggen Die Corona-Pandemie hat das sportliche und gesellschaftliche Leben empfindlich eingeschränkt. In der Tanzschule Happy Dance in Brüggen sind die Tänzer froh, dass es wieder möglich ist, sich dort zu treffen und zu tanzen.

„Es war wirklich eine harte Zeit. Vor Weihnachten haben wir über mehrere Tage unsere Mitglieder angerufen. In vielen Gesprächen haben wir erfahren, dass viele Leute in der Krise wirklich gelitten haben, persönlich durch Corona betroffen waren oder sich einfach nach Gesellschaft gesehnt haben“, erzählt Monika Wellmanns. Auch wenn die Videos viel Spaß gemacht hätten, die Geselligkeit spiele in der Tanzschule eine große Rolle. Bei allen Angeboten fehlte das Gruppengefühl. „Wir haben in den Videos bewusst die Sequenzen drin gelassen, die danebengegangen sind. Unsere Mitglieder haben sich gefreut und kaum einer ist in dieser Zeit abgesprungen“, dankt das Tanzlehrerpaar von Herzen. Nun seien alle sehr diszipliniert im Tanzunterricht. Man sieht den Teilnehmern an, dass man noch nicht genau weiß, was man darf, wie nahe man sich kommen kann. „Alle sind wieder heiß darauf, sich zu treffen und hier zu tanzen. Wir werden gefragt, wann die erste Tanzparty wieder steigt. Momentan möchten wir aber erst einmal nur einen Tanzabend für Mitglieder als Dankeschön anbieten“, sagt Monika Wellmanns.