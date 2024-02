Ausstellung in Kirche St. Nikolaus zeigt in Brüggen Hungertücher

Ein riesiger goldgelber Brocken, von dem einige kleinere abgesprengt sind, liegt über einer grauen Landschaft mit einem schwarzen Fluss – und strahlt über die Dunkelheit hinweg. Zu sehen ist diese Darstellung auf einem Hungertuch aus dem Jahr 2015. Mit seiner Darstellung stellte der chinesische Künstler Dao Zi die kritische Frage: „Gott und Gold – Wie viel ist genug?“ Hungertücher, die das Bischöfliche Hilfswerk Misereor seit 1976 alle zwei Jahre herausgibt, werden in vielen deutschen Kirchen gezeigt. Auch in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Brüggen ist ab Freitag, 23. Februar, 17 Uhr, eine Ausstellung von 24 Hungertüchern in Digitaldruck-Reproduktion zu sehen.