Was Brüggen 2023 bietet Hochzeitsmesse in Brüggen fällt aus

Eine Änderung wird es in diesem Jahr beim Weihnachtsmarkt im Brüggener Zentrum geben. „Er wird lediglich am dritten Adventwochenende stattfinden“, kündigt Miriam Jansen an. Bisher wurden die Buden auch am vierten Adventwochenende genutzt. Die Verkürzung liege daran, dass am vierten Adventssonntag bereits Heiligabend sei. Der Weihnachtsmarkt soll mit rund 40 Beschickern ähnlich groß werden wie 2022.