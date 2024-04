Heydi Davis aus Brüggen Otter-Aktivistin zeigt ihr privates Museum

Und was ist mit den Ottern in der Heimat an der Schwalm? Schwierige Frage. Markus Heines, ein Mitarbeiter der Biologischen Station, hatte 2020 die Spur eines Fischotters in Schwalmtal entdeckt. Fotokameras allerdings ergaben keine Nachweise. Gefundene Trittsiegel und Scharrstelle bestärken Davis jedoch in ihrer Vermutung, dass „die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier ein Otter bewegt, sehr groß ist.“ Die Nachbarschaft zu den Niederlanden mit dem hohen Wasseranteil ist für die Otter verlockend. Davis vermutet, dass Brüggen und Umgebung eine Art Korridor für die Otter sind. Vor zwei Jahren wurde damit begonnen, entlang der Schwalm Steinwalzen zum Schutz für die wandernden Otter anzulegen.