Helmut Otto Faust aus Brüggen Golf auf allen Kontinenten – Globetrotter mit Schläger im Gepäck

Sein Beruf hat Faust auf alle Kontinente geführt. „Ich habe bislang 148 Länder auf allen Kontinenten bereist und auf 4880 Golfplätzen gespielt“, berichtet Faust. Der Brüggener kennt den bekanntesten Goldplatz der USA, Pebble Beach in Kalifornien, genauso wie den ältesten noch existierenden Golfplatz der Welt, Old Course in St. Andrews in Schottland. Die Anlage ist mehr als 500 Jahre alt. Er hat auf den Fidschi-Inseln genauso den Ball durch die Luft sausen lassen wie auf Terre Blanche in Saint Tropez in Frankreich. Sein Lieblingsgoldplatz in Deutschland ist indes auf Sylt. Sein weltweiter Lieblingsplatz ist die Golfanlage auf Bermuda. „Dorthin ging seinerzeit auch meine erste Golfreise. Auf Bermuda bin ich mittlerweile schon 74 Mal gewesen“, erzählt der 79-Jährige.