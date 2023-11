Klimaschutz in Brüggen Im Schulzentrum wird bald mit Holz geheizt

Noch sind im neuen Heizhaus am Schul- und Sportzentrum Bracht die Schweißer bei der Arbeit, müssen Geräte eingebaut und eingestellt werden. Immerhin ist das Herzstück schon da: Der Hackschnitzel-Heizofen, von dem aus bald, je nach Jahreszeit, das gesamte Schul- und Sportzentrum mit Wärme versorgt werden soll. Voraussichtlich im Dezember oder Januar wird die Anlage in Betrieb gehen, kündigt Dieter Dresen, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Gemeindeverwaltung, an. Das Heizhaus ist dabei nur einer von mehreren Bausteinen eines Klimaschutzprojektes, an dessen Umsetzung die Burggemeinde seit 2017 arbeitet. Projektziel: Im Schul- und Sportzentrum sollen künftig pro Jahr 233 Tonnen CO 2 eingespart werden.