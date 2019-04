Brüggener Rat : Haushaltsdebatte bestimmt Ratssitzung

Alle geplanten Investitionen sollen auf den Prüfstand. Auch der Austausch des Betonsteinpflasters in der Brüggener City, das nach Meinung der Grünen den Charme der 80er-Jahre ausstrahlt. Foto: Axel Küppers

Brüggen 34 Millionen Euro will Brüggen im Doppelhaushalt 2019/20 investieren. FDP und Grünen ist das zu viel. Sie fordern eine Überprüfung aller Projekte, beispielsweise des Austauschs des Innenstadtpflaster – zum Ärger der restlichen Fraktionen.

Bis vor kurzem herrschte in der Brüggener Politik Einigkeit, einen finanziell noch überzogenen Doppelhaushalt 2019/2020 auf den Weg zu bringen, damit dringend notwendige Investitionen zügig in Angriff genommen werden können. Dieser Konsens gehört seit der jüngsten Ratssitzung am Dienstag der Vergangenheit an. Das Wort „Sperrvermerk“ löste eine gut einstündige Debatte aus.

FDP und Bündnis-Grüne hatten den Begriff mit Blick auf ein Investitionsvolumen in Höhe von 34 Millionen Euro in die Diskussion gebracht. In Anbetracht dieser Summe wurde den beiden Fraktionen nicht nur schwindelig. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, sagte FDP-Sprecher Andreas Bist. Und forderte zusammen mit den Grünen „deutlich mehr Sperrvermerke“ als nur beim interkommunalen Bad. „Es gehören alle Investitionen auf den Tisch, um diese kritisch zu prüfen“, sagte Bist und hatte dabei unter anderem Sanierung/Neubau von Feuerwehrgerätehäusern, Renovierung von Schulen, Ausbau Regenrückhaltebecken, Verschönerung Burgumfeld oder Austausch des Innenstadtpflasters im Sinn.

Info Großer Kostenpunkt: Das interkommunale Bad Was Das interkommunale Bad soll auf dem Brimges-Gelände in Niederkrüchten gemeinsam mit der Gemeinde Niederkrüchten errichtet werden. Kosten Etwa 21,2 Millionen Euro. Den Betrag würden sich die Gemeinden teilen.

Diese Haltung rief die anderen vier Fraktionen auf den Plan. CDU, SPD, UBW und AWB hatten vor dem Sperrvermerk-Antrag angekündigt, das von Kämmerer Oliver Mankowski vorgestellte ambitionierte Haushaltspaket – ein Buch mit 900 Seiten – mittragen und den 34-Millionen-Euro-Berg „peu à peu“ abtragen zu wollen. Wolfgang Buchholz sprach von „solider Finanzpolitik in problematischen Zeiten“, Gottfried Optenplatz (SPD) verwies auf eine interfraktionelle Arbeitsgruppe, die sich den noch allzu voluminösen Doppelhaushalt am 13. Juni zur Brust nimmt und um „intelligente Lösungen“ ringt, realistisch in die Umsetzphase zu treten. Tim Gottwald (UBW) waren 26 Millionen Euro für ein interkommunales Bad entschieden zu viel. Und auch Rolf Gersemann (AWB) nannte als Bedingung für sein „Ja“ zum Doppelhaushalt, dass ein Teil der geplanten Investitionen auf spätere Jahre verschoben werden müsste.

Bürgermeister Frank Gellen (CDU) wertete den Sperrvermerk-Antrag von FDP und Grünen als Misstrauensvotum sowohl gegenüber dem Rat als auch gegenüber der Verwaltung: „Ich verstehe nicht, warum der Rat sich so entmündigen lassen soll. Wir haben das Heft des Handels doch jederzeit in der Hand“, sagte er.

Gellen ärgerte sich über zwei weitere Bemerkungen der Liberalen. Die hatten einerseits das Gutachterwesen sowie andererseits eine kommunale Baugesellschaft in Frage gestellt. Gellen: „Sollen wir Experten, denen wir 100.000 Euro für ein Gutachten bezahlen, nun auch noch in Frage stellen? Wo führt das hin?“ Warum die FDP Aufgaben, die eine noch zu installierende Baugesellschaft vor Ort sozialverträglich erledigen könne, nun an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen delegieren wolle, sei ihm ebenfalls schleierhaft.