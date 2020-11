Gemeinde startet Haltstellen-Umbau : Haltestelle Schwalmweg wird barrierefrei

Die Gemeinde Brüggen will einige Haltestellen barrierefrei umbauen. Der Startschuss ist jetzt in Born am Schwalmweg gefallen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass der barrierefreie Umbau der Haltestelle Schwalmweg begonnen hat. Dies ist erst der Anfang für weitere Haltestellen-Umbauten.

Die Burggemeinde Brüggen hat am Montag mit dem barrierefreien Umbau der Haltestelle am Schwalmweg in Born begonnen. Dies teilt die Verwaltung mit. Durch die Bauarbeiten seien Verkehrsbehinderungen möglich. Im Anschluss werden die Haltestellen An der Kreuzstraße, Hülst und Friedhof (voraussichtlich Frühjahr 2021) ebenfalls barrierefrei ausgebaut. Weitere Haltestellen werden im Laufe der nächsten Jahre folgen.