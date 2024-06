Immobilien in Brüggen 16 neue Wohnungen für vier Millionen Euro

Info

Die GWG baut unter anderem an der Dr.-Lindemann-Straße in Niederkrüchten 22 Wohnungen auf dem ehemaligen Schulgelände. Auf der Karl-Heinz-Mesterom-Straße in Brüggen sollen – sobald das Baurecht da ist – weitere Wohnungen entstehen. Projektiert sind in Bracht an der Kaldenkirchener Straße und am Holtfeld je 21 Wohneinheiten.