Angebot in Brüggen Gruppentreffen für Angehörige nach einem Suizid

(RP) Die Teilnahme an dem Treffen an der Klosterstraße 5 erfolgt ausschließlich nach einer Anmeldung. Mit neuen Teilnehmern ist zunächst ein erstes Gespräch geplant. So kann man sich besser vorab kennenlernen sowie Fragen zur Gruppe und zum Ablauf können gestellt werden. Da das Thema Suizid immer noch, so das ehrenamtliche Leitungsteam, ein großes Tabu-Thema mit vielen Vorurteilen in der Gesellschaft ist, sind die Treffen ausschließlich für Angehörige nach einem Suizidfall gedacht. Durch diese Treffen soll sich Menschen in einer vergleichbaren Situation aussprechen können und Beistand finden. Die Erfahrung der Initiatoren: Außenstehende geben gut gemeinte pauschalisierte Ratschläge oder Trauerbekundungen, die helfen sollen, die jedoch oft das Gegenteil bewirken. Es handelt sich um eine offene Gruppe: ein Ein- und Ausstieg ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Die Teilnahme an dem Treffen ist kostenfrei.