Podcast für die „Sendung mit der Maus“ Spannung in Bracht - Junge Imker als Experten gefragt

„Herr Schuck, wann gehen wir wieder zu den Bienen?“ Ungeduldig warten die Mädchen und Jungen der Bienen-Arbeitsgemeinschaft an der katholischen Grundschule Bracht darauf, zu den Tausenden Tieren zu gehen, die in den zwei schuleigenen Bienenstöcken summen. Wer dort einen der Deckel anhebt und den Stock öffnet, fühlt sich wie an einem Flughafen: Es ist richtig laut und hektisch. Keine Überraschung bei bis zu 40.000 Tieren im Sommer. Die Fachkenntnisse der Jung-Imker und ihres Schulleiters Tom Schuck werden jetzt noch weiter verbreitet: Die Brachter Bienen-Experten sind demnächst ein Teil der „Sendung mit der Maus“: im Podcast „Die Maus zum Hören“.