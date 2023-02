Die Bündnisgrünen in Brüggen zum Haushaltsenwurf Grünen lehnen Haushaltsentwurf als „unverantwortlich“ ab

Wohl noch nie seit Einführung des NKF vor nunmehr 15 Jahren ist es so schwierig, einem vorliegenden Haushaltsentwurf gerecht zu werden, wie diesem. Umso bedauerlicher, dass es dem Kämmerer untersagt war, die Fraktionen besuchen und den Haushaltsentwurf erläutern zu dürfen. Gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, ist ein transparenter Haushalt das A und O. Fragen gegebenenfalls schriftlich einreichen zu können, ersetzen keinen Dialog!

Als Beispiel mögen die „Personalaufwendungen“ dienen. In den Buchungsposten „Pensionsrückstellungen für Beamte“ und „Beihilferückstellungen für Beschäftigte“ fehlten insgesamt 500.000 Euro. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass die Mittelanforderungen aus der Fachabteilung nicht vorgelegen hätten. Damit nicht genug: Die „Beihilferückstellungen für Beschäftigte“ weisen nun nur 100.000 Euro aus. Gemäß zweiter Änderungsliste müssten es 150.000 Euro sein. Noch in der Ausschusssitzung letzte Woche haben wir darauf aufmerksam gemacht und einen Schreibfehler vermutet.

Die Kommunikation der Verwaltung mit dem Rat macht nachdenklich. Um das zu verstehen, muss man sich die Chronologie dieses Haushaltsentwurfs noch einmal vor Augen führen. Im November veröffentlicht, sollte er noch im Dezember verabschiedet werden, um dann im Januar und noch vor einer Woche im Februar geändert zu werden, bis während der Ausschusssitzung, eine Woche vor der heutigen Ratssitzung, der Kämmerer empfahl, die Ertragserwartung bei den Gewerbesteuern um eine Million nach oben zu setzen. Das geht natürlich, wenn man aufgrund bestehender Indikatoren die Gewerbesteuereinnahmen so positiv bewerten kann. Gleichzeitig aber die Abschreibungsintensität um 12 Prozent zu senken, ist betriebswirtschaftlich zumindest hinterfragenswürdig. Sie bedeutet, auf Zeit ein Mehr an Betriebskosten für Pflege und Instandsetzung. Wem ist damit gedient? Jeder, der ein altes Auto fährt oder in einem alten Haus wohnt, weiß, wovon wir sprechen. Unser Hallenbad ist ebenfalls ein beredtes Beispiel.

Die Art und Weise wie das alles kommuniziert wurde und wie im Ausschuss eine Entscheidung zu einer signifikanten Änderung des Haushalts sofort herbeigeführt wurde, kann man nur mit befremdlich umschreiben. Es gibt bessere Möglichkeiten der Kommunikation und es wäre auch nicht die erste kurzfristig einberufene Sondersitzung! Man stelle sich nur vor, der Gemeinderat hätte noch im Dezember, wie angedacht, über den ganz offensichtlich mit „heißer Nadel gestrickten“ ersten Entwurf abgestimmt. Er wäre nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben wurde! Bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr eine Regelung getroffen wird, die dann eine unmittelbare Kontaktaufnahme wieder möglich macht.

Warum ist der Haushaltsentwurf 2023 so fordernd? Zum einen liegt es an den schwer einzuschätzenden Rahmenbedingungen. Corona und der schreckliche Ukrainekrieg haben zu Kostensteigerungen bei Energie und Inflation sowie zu einem Zinsanstieg auf dem Geldmarkt geführt. Kredite, die wir dringend für notwendige Investitionen brauchen, werden teurer. In den nächsten Haushalts-Jahren bis 2026 wird sich zeigen, ob die Gemeinde in die Haushaltssicherung gerät oder wir auch danach noch eigenen Gestaltungswillen umsetzen können. Dabei ist es unerheblich, ob wir den Haushalt 2023 zu retten versuchen, indem wir Steuererlöse hoch- und Abschreibungen herunterrechnen.

Mit welchem Erfolg wir 2022 abschließen, wird sich zeigen. Den Erlösen für veräußerte Grundstücke kommt besondere Bedeutung zu. Die Gemeinde braucht diese Einmaleffekte dringend, um einen Haushaltsabschluss präsentieren zu können, der nicht die Folgejahre belastet.

Die Gewerbesteuer scheint sich zu einer sprudelnden Einnahmequelle entwickelt zu haben. Für 2023 werden 8,5 Millionen Euro erwartet. Aber es muss hinterfragt werden, warum die Gewerbesteuer sich so positiv entwickelt hat. Zu vermuten ist, dass es sich zumindest in Teilen um Steuernachzahlungen aus den Coronajahren handelt. Dann hätten wir es allerdings ebenfalls mit einem Einmaleffekt zu tun.

Gemäß gesetzlicher Grundlage wurden unter anderem befürchtete wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen als „Außerordentliche Erträge“ isoliert. Nun scheint es so, dass unsere Gewerbetreibenden weitaus besser die Einschränkungen der Coronazeit überstanden haben, als wir es zu Beginn vermuteten. Die Nettosteuerquote lag einschließlich des Jahres 2021 über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen. 2022 soll ebenfalls mit einem neuen Rekordergebnis abschließen. Jeder kann die Forderung, die Mehreinnahmen zu nutzen, um die „Außerordentlichen Erträge“ mit einem Schlag abzulösen, nachvollziehen. Dem Ziel, Generationsgerechtigkeit herzustellen, würde diese Handlungsweise entsprechen.

Aber kann sich das die Burggemeinde unter strategischer Betrachtung ihrer Finanzlage überhaupt leisten? Jedes Mehr an Steuereinnahmen führt zeitverzögert zu einem Mehr an Kreisumlage und zu einem Minus an Schlüsselzuweisungen.

Das vor uns liegende Haushaltsjahr muss im Kontext mit den vorausgegangenen Haushaltsjahren gesehen und die prognostizierte mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt werden. Wer nur 2023 betrachtet, springt zu kurz und wer sich die Entwicklung seit der Eröffnungsbilanz (EöB) 2009 über das NKF- Kennzahlenset anschaut, wird die Gesamtsituation schlichtweg besorgniserregend nennen: