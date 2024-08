Gegen Vereinsamung in Brüggen Grüne beantragen Zuhörraum

Um einer möglichen Vereinsamung bei Jugendlichen, Erwachsenen und Rentnern entgegenzuwirken, hat die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der jüngsten Brüggener Ratssitzung einen Zuhörraum in der Nähe des Marktes auf dem Nikolausplatz beantragt – zunächst versuchsweise freitags von 14 bis 17 Uhr. Niederschwellig solle so den Menschen eine „ungeteilte Aufmerksamkeit und Zeit in vertrauensvoller Atmosphäre“ geschenkt werden, so die Grünen.