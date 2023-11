Ratsbeschluss in Brüggen Grenze „Am Weißen Stein“ bleibt weiter geöffnet

Mit der Gemeinde Beesel wolle man einen Termin für eine Feier an der neu gestalteten Grenze finden, erklärte Gellen. So lange solle der aktuelle Zustand beibehalten werden. Gellen glaubt nicht, dass die Verkehrssituation an der Grenze zum „De Witte Stein“ so eskaliert, wie in Kaldenkirchen, wo die Auszeichnung des Premium-Wanderwegs zu massiven Parkplatzproblemen geführt hatte. „Wir haben da Parkplätze und Beesel braucht jetzt ein klares Ja oder Nein“, sagte Gellen. Und so wurde beschlossen, dass Verkehrsbeschränkungen an der Grenze aufgehoben, Maßnahmen zur Vermeidung unzumutbarer Beeinträchtigungen in dem Gebiet eingeplant werden und die touristische Aufwertung des Gebietes nicht an der Grenze halt machen sollen.