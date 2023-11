Neuer Entsorger ab 2024 Graue und braune Tonnen in Brüggen werden ausgetauscht

„Aufgrund des Entsorgerwechsels in den Abfallfraktionen Bioabfall (braun) und Restmüll (grau) werden die bisherigen Abfallgefäße mit der letzten Leerung vom jetzigen Entsorger eingezogen“, erläutert die Verwaltung. „Die Gemeinde bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, am letzten Leerungstag des Jahres ihre braunen (Bioabfall) und grauen (Restmüll) Behälter, auch wenn diese nur teils oder gar nicht befüllt sind, an die Straße zu stellen.“