Nach Mauerfund in Brüggen Planänderung für Kreuzherrenplatz

(naf) Bei vier archäologischen Bodenuntersuchungen auf dem Kreuzherrenplatz sind jeweils historische Mauerreste gefunden worden – doch das bedeutet nicht, dass der Platz nicht umgestaltet werden kann. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend informierte der zuständige Fachbereichsleiter Dieter Dresen darüber, dass nun der Grabungsbericht vorliegt. Im Austausch mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege passt die Verwaltung nun die Pläne an – denn Änderungen sind notwendig.