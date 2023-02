Neueröffnung in Brüggen Dieses Café bietet gluten- und laktosefreie Snacks und Kuchen

Mit „Ninis Café“ startet am Samstag, 11. Februar, ein gastronomisches Angebot im Brüggener Zentrum, was es dort bisher noch nicht gibt. In Großstädten wie Köln oder Berlin gehören Speisen, die ohne Gluten oder Laktose auskommen, inzwischen zum Standard, im ländlichen Raum ist es eher die Ausnahme. „Wir wollen aber ein Café für alle sein“, sagt Pächterin Nadine Diefenbacher (34). Wer die süßen oder herzhaften Speisen probiere, werde feststellen, dass sie schmecken, und werde traditionelle Zutaten nicht vermissen. Auch vegane Gerichte stehen auf der Karte. Darauf zu finden: etwa „New York Cheesecake“, „Hafer Blondies“, Crèpes oder „Coca de Tomate“ (eine Art Calzone), Sandwiches und Stullen. Für eine spezielle Brüggener Note sorgt die Kaffeemischung „Brüggener Kaffeetraum“, die die Pächter von der Kempener Rösterei Hummen beziehen. „Sie wurde speziell für uns entwickelt, kann bei uns bestellt und auch gekauft werden“, ergänzt Fabian Diefenbacher (35).