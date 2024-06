Schulen in Brüggen In einer Zeit der Gewalt gegen Andersdenkende

Projektpate Martin Plum zeigte sich beeindruckt von der Themenvielfalt und dem Umfang des Projekts. „Wir leben in einer Zeit wachsendem Antisemitismus und leben in einer Zeit der Gewalt gegen Andersdenkende und Anderslebende. Unsere Weltoffenheit ist nicht selbstverständlich“, betonte er und wies deutlich darauf hin, dass die Artikel des Grundgesetzes, das aktuell 75 Jahre existiert, auch gelebt werden müssten. Ebenso wie Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und Schulleiter Heiko Glade forderte er die Schüler auf, die Demokratie lebendig zu halten und Freiheiten zu verteidigen. Wer über 16 Jahre alt sei, könne zum ersten Mal an der kommenden Europawahl teilzunehmen und solle dies auch tun, damit extrem rechtsorientierte Parteien nicht an Macht gewinnen. „Nehmt diese Verantwortung auf“, forderte Martin Plum MdB.