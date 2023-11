„Am Weißen Stein“ in Brüggen Gemeinde will Grenzgebiet am „Weißen Stein“ touristisch aufwerten

Der Grenzübergang „Am Weißen Stein“ soll dauerhaft geöffnet bleiben – dafür hatte sich Brüggens Bürgermeister Kostenpflichtiger Inhalt Frank Gellen (CDU) zuletzt bereits in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz ausgesprochen. In der Verwaltungsvorlage für die nächste Ratssitzung gibt die Verwaltung nun auch schriftlich eine Empfehlung ab. Entscheiden soll der Gemeinderat am Donnerstag, 23. November, aber nicht nur darüber, ob der Grenzübergang offen bleibt: Es geht unter anderem auch um ein gemeinsames Planungskonzept mit der niederländischen Nachbargemeinde Beesel, um das Grenzgebiet für Touristen anziehender zu gestalten.