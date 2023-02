Besserer Service im Internet Gemeinde startet am 1. März neue Internetseite

Laut Annette Beckers hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen: Man habe sich an den Wünschen der Nutzer orientiert satt wie bisher am Interesse der Verwaltung. Die grundlegende Frage sei gewesen: Was möchte man direkt finden, wenn man die Internetseite der Burggemeinde Brüggen besucht? Ein Beispiel: Auf der neuen Startseite werden auf den ersten Blick unter dem Headerbereich „Quicklinks“ angezeigt. Diese Direktzugriffe ermöglichen es, mit einem Klick die für den Alltag relevanten und mit einem hohen praktischen Nutzen verbundenen Informationen zu finden, etwa die Kontaktdaten des Verwaltungsteams oder das Ratsinformationssystem. Außerdem befinden sich auf der Startseite aktuelle Pressemitteilungen, Veranstaltungen und wichtige Themen, wie etwa die Gasmangellage oder Ukraine-Hilfe.

Ann-Katrin Heusack zufolge können künftig mehr Dienstleistungen online erledigt werden. Als neue Möglichkeit nannte sie Meldungen für Hunde oder Anträge auf Bordsteinabsenkungen. „Wir werden dieses Angebot stetig ausweiten“, kündigte Heusack an.