Programm noch in Arbeit Gemeinde Brüggen plant einen Klima-Tag

Zusammen mit dem Bauamt wurden die Vorstellungen konkretisiert, ohne zum jetzigen Zeitpunkt ein finales Konzept präsentieren zu können. Im Ausschuss wurde die Idee im Grundsatz vorgestellt. Ulrich Deppen (Grüne), Ausschussvorsitzender, begrüßte die Idee: „So kann man die Bevölkerung in Brüggen für zukünftige Vorhaben sensibilisieren, schon um dem Klimawandel hier vor Ort gerecht zu werden.“ Deppen bestätigte, dass die Idee bei allen Ausschussmitgliedern positiven Anklang gefunden habe. Positive Resonanz beobachtete auch Dericks. Beim Klima-Tag könnten Teilnehmer und Organisationen die Bürger zu den unterschiedlichsten Themen informieren. In Workshops könnten, so Dericks, spezielle Fragen vertieft und beantwortet werden.