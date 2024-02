Beschluss in Brüggen Gemeinde gibt mehr Geld für Kinder und Jugendliche

Auch in Brüggen profitierten Kinder und Jugendliche von dieser Förderung. Insgesamt standen unter dem Strich 120.000 Euro zur Verfügung. Dieses Geld wurde von den Jugendlichen selbst – nach vorher fest vereinbarten Regeln und mit Unterstützung der Jugendsozialarbeiter – auf verschiedene Projekte in allen Ortsteilen verteilt. Die Fachkräfte der offenen Kinder-Jugendarbeit, federführend mit Fabian Stapper und Gabriele Wintraken, stellten heraus, dass zwar kritisch und kontrovers über die Verwendung der Gelder diskutiert wurde, schließlich aber immer eine gute Lösung gefunden worden sei. Die Kinder und Jugendlichen hätten erlebt, dass sie ernst genommen wurden und dass sie etwas erreichen können. So wurde der Wunsch geäußert, dass die „Zukunftsmacher“ eine feste Einrichtung innerhalb der Gemeinde werden.