Förderung für Kinder- und Jugendarbeit Gemeinde erhält 150.000 Euro aus Bundesprogramm

Die Gemeinde Brüggen profitiert von 150.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesellschaft“, wie Udo Schiefner, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen, mitteilt. Laut Thomas Jäger von der Gemeindeverwaltung Brüggen haben dazu insbesondere Gabi Wintraken, Leiterin vom Jugendzentrum „Secondhome“ in Brüggen, und Fabian Stapper, Leiter des Jugendtreffs in Born, Ideen für den Fördernantrag erarbeitet. Nun wird Jäger zufolge mit Hochdruck an der Umsetzung des Konzepts gearbeitet.