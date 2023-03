Thomas Jäger (l.) und seine Verwaltungskollegen (am Tisch v.l. Renate Kirsch, Gabriele Wintraken, Fabian Stapper) stellten beim Infoabend in der Burg vor, was die neue Förderung „Zukunftspaket“ für junge Brüggener bringt.

Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)