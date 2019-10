Brüggen : Gefährliche Verfolgungsjagd bis in die Niederlande

Brüggen Mit einem blauen Golf fliehen zwei 19-Jährige aus Niederkrüchten vor der Polizei. Sie hatten mehrere Gramm Marihuana dabei.

Am Montagabend gegen 23 Uhr war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz in Brüggen. Auf der Boisheimer Straße fuhr ebenfalls ein blauer VW Golf. Als der Golf-Fahrer den herannahenden Streifenwagen sah, beschleunigte er seinen Wagen und missachtete auf seiner Flucht mehrere rote Ampeln. Die Besatzung des Streifenwagens versuchte vergeblich, den Golf anzuhalten. Dieser flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Swalmen, einen Ortsteil von Roermond direkt hinter der Grenze zu den Niederlanden. Die Fahrt ging weiter in Richtung Tegelen/Niederlande. Als der Golf dann auf die A 73 in Richtung Roermond abbog, brachen die Einsatzkräfte die Fahrt nach Rücksprache mit der Niederländischen Polizei ab.