Vertrag bis 2041 : Gaskonzession an Schwalmtalwerke

Gaskonzession an Schwalmtalwerke

Brüggen Die Erdgasversorgung Schwalmtal KG behält die Gaskonzession für die kommenden zwanzig Jahre in Brüggen. Die Burggemeinde erhält dafür ein Entgelt.

Die Erdgasversorgung Schwalmtal, gleichberechtigte Partner sind NEW und Gelsenwasser AG, behält für die kommenden 20 Jahre die Gaskonzession in Brüggen. Jetzt wurde der Konzessionsvertrag unterschrieben, der rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Damit wird geregelt, dass die öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Gasleitungen genutzt werden können. Für die Überlassung der Konzession erhält die Burggemeinde ein Entgelt; bei Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohner (Brüggen hat 15.894 Einwohner) liegt sie bei 51 Cent pro Kilowattstunde.