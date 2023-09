Straße zwischen Viersen und Brüggen Drei Kinder und zwei Erwachsene bei Auffahrunfall verletzt

Wegen eines Auffahrunfalls ist die Straße Happelter Heide zwischen Brüggen und Viersen-Boisheim am Mittwochmorgen für rund zwei Stunden gesperrt gewesen. Wie die Polizei berichtete, wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt, einer davon schwer. Den Angaben zufolge waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr gegen 6.30 Uhr zur Happelter Heide gerufen worden. Ein 40-jähriger Brüggener war auf der Landstraße in Richtung Boisheim unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Happelter Heide wollte er nach links in einen Feldweg einbiegen. Dazu musste er aufgrund des Gegenverkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Ein 62-jähriger Brüggener war in gleicher Richtung unterwegs und nahm zu spät wahr, dass das Auto des 40-Jährigen stand. Er fuhr nahezu ungebremst auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der 40-jährige Fahrer schwer, seine 38-jährige Beifahrerin aus Brüggen und die auf der Rückbank sitzenden drei Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren jeweils leicht verletzt. Der 62-Jährige, der aufgefahren war, blieb bei dem Unfall unverletzt.