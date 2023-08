Miss-Wahl Brüggenerin sucht bald wieder „Fräulein Kurvig“

Ein Model versinkt fast in einer mit schwarzen Kunststoffkugeln gefüllten gelben Badewanne. Zwei andere posieren in einem Raum, dessen Wände und Boden mit schwarz-gelben Smiley-Symbolen übersät sind, ein weiteres steht in einem rosafarbenen Cabriolet: Aus all den am Wochenende im Kölner Toppics Pop-up Museum aufgenommenen Fotos müssen Melanie Hauptmanns und ihr Team jetzt noch eine Auswahl treffen – ab Anfang November soll dann der „Fräulein Kurvig“-Kalender 2024 verfügbar sein. Und noch eine weitere Veröffentlichung ist geplant: Die Brüggenerin, die in der Burggemeinde unter anderem eine Agentur für Plus-Size-Models betreibt und den Plus-Size-Modelwettbewerb „Fräulein Kurvig“ initiiert hat, bringt demnächst ein Buch heraus.