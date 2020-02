Wohnen und arbeiten in Brüggen : Fortschritt bei Wohnpark Borner Straße

Wohnen und arbeiten in Brüggen

Der drei geschossige Gebäudeteil für Wohnen und Gewerbe soll voraussichtlich nach den zweigeschossigen Gebäuden (mit Staffelgeschoss) gebaut werden, in denen es ausschließlich Wohnungen gibt. Foto: Hartmann Architekten BDA

Brüggen Im Oktober 2021 könnte der erste Teil des Wohnparks an der Borner Straße 53 fertig sein. Anders als geplant sollen voraussichtlich zunächst die Gebäude mit den Miet- und Eigentumswohnungen errichtet werden.

Die Borner Straße wird sich noch weiter verändern: Die Pläne für den neuen Wohnpark an der Borner Straße 53 werden am Dienstag, 11. Februar, die Mitglieder im Ausschuss für Bauen und Klimaschutz beschäftigen. Im Juni 2019 hatte der Mönchengladbacher Architekt Holger Hartmann für die frühere Aldi-Fläche mit einer Größe von 6700 Quadratmetern ein neues Nutzungskonzept für Arbeiten und Wohnen vorgestellt. Der Entwurf für den Komplex aus insgesamt fünf Gebäuden war bei der Verwaltung und bei den Politikern auf ein positives Echo gestoßen. Jetzt müssen die weiteren planungsrechtlichen Schritte geklärt werden. Denn noch gibt es für das Vorhaben keine Baugenehmigung. Auch über die Höhe der Investitionssumme wollte der Projektentwickler, die CD Niederrhein Projekt GmbH, bisher keine Angaben machen.

Sitzung Die Mitglieder des Ausschusses für bauen und Klimaschutz des Rates der Gemeinde Brüggen treffen sich am Dienstag, 11. Februar, zu ihrer nächsten Sitzung. Diese beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Brüggen, Nikolausplatz.

Vorgesehen sind zwei unterschiedliche Bauabschnitte: Im ersten sind zu 50 Wohnungen in zwei zwei-geschossigen Objekten geplant; davor, in erster Reihe, kommt ein größerer dreigeschossiger Baukörper für Gewerbe und Wohnen. Der rückwärtige zweite Bauabschnitt ging von drei Wohngebäuden ohne Gewerbe aus. Die Objekte sollten mit zwei geschossen mit Staffelgeschoss errichtet werden. Dazu gehört eine bereit angelete Tiefgarage. Die Miet- und Eigentumswohnungen sollen für Singles, maximal für zwei bis drei Menschen ausgelegt sein. Größere Wohnungen sind im Entwurf nicht vorgesehen. Die einzelnen Gebäude werden so angeordnet, dass ein Innenhof entsteht – für Holger Hartmann ist dies das „Herz des Projekts“.