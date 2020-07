Livestream wegen Corona-Pandemie : Abschlussfeier im Wohnzimmer

Marco Danieli (vorne) erlebte eine ungewöhnliche Feier. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Marco Danielis Familie sah den Fonys-Absolventen bei seiner virtuellen Abschlussfeier doppelt: im eigenen Wohnzimmer in Brüggen-Bracht und im TV. Während des Livestreams gab es eine Überraschung, die alle jubeln ließ.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Im Wohnzimmer von Familie Danieli herrscht Stille. Zehn Menschen sind festlich gekleidet, sitzen auf der Couch und in Sesseln, stehen an Tischen und greifen zum Knabbergebäck: Sie alle schauen gespannt auf den großen Fernseher. Dort hat gerade eine Dozentin der Venloer Fontys Hochschule die Zuschauer zur Verabschiedungsfeier begrüßt. „Das ist schon etwas merkwürdig“, sagt Marco Danieli (27). Normalerweise würde er mit Kommilitonen, Familie und Freunden am Maasboulevard sein und dort bei einer Feier das Abschlusszeugnis erhalten. Doch wegen der Corona-Pandemie ist alles etwas anders. Es gibt einen Livestream aus der Uni.

35 weitere Absolventen sitzen genau wie Marco Danieli mit Familie und Freunden vor dem heimischen TV-Gerät. „Ein komisches Gefühl“, sind sich alle einig, aber „irgendwie ist es auch persönlicher in diesem kleinen Rahmen. Es ist schön“, meint der Brachter. Er hat an der Fontys den Studiengang International Finance & Control mit dem Bachelor abgeschlossen. Acht Semester liegen hinter ihm, davon ein Auslandssemester in Japan sowie zwei Praktika in einem Düsseldorfer Unternehmen und bei der Edeka-Aktiengesellschaft in Hamburg.

Das Praktikum in Hamburg sorgt bei Marco Danieli beim Livestream für Spannung. Als Praktikant hat er dort eine Prozessoptimierung anhand von Kennzahlen konzipiert. Damit hat er sich um den Wirtschaftspreis seines Studienfaches beworben – vielleicht ist er sogar der Gewinner: „Ich bin einer von drei Studenten unseres Studienganges, die für den Wirtschaftspreis nominiert sind“, erzählt der Brachter.

Dann taucht er auf dem Fernseher auf, denn Marco Danieli hält die Abschlussrede für die Studierenden. Die Ansprache wurde vorher aufgenommen und wird jetzt eingespielt. Kaum ist er zu sehen, applaudieren seine Zuschauer im Wohnzimmer. Der 27-Jährige lobt unter anderem die persönliche Betreuung und familiäre Atmosphäre an der Fontys Hochschule. „Ich möchte eine erkennbare Lernkurve sehen, wenn wir uns in ein paar Jahren wiederbegegnen“, schließt er seine Rede, was auch zuhause für herzliches Lachen sorgt.

Dann werden die drei Absolventen für den mit 500 Euro dotierten Wirtschaftspreis vorgestellt. Marco Danieli verlässt mit einem Laptop den Raum, um kurz danach live mit einem kleinen Bild im Fernsehen zu erscheinen. „Das fühlt sich merkwürdig an. Schließlich wissen wir, dass er hier ist“, meint Danielis Mutter Petra. Die Nominierten stellen ihre Projekte im TV vor – und der Wirtschaftspreis geht an Marco Danieli. Auf dem Bildschirm strahlt der Gewinner, seine Familie in Bracht jubelt.

Kaum ist der Brachter wieder im Wohnzimmer, wird ihm gratuliert; er stülpt die schwarze Absolventenkappe, das Mortarboard, über. Dann lockt das Kuchenbüfett und „nachher werden wir noch gemütlich grillen“, sagt der Absolvent. Das Lernen hört für ihn nicht auf: Er will seinen Master machen. Zunächst startet Danieli aber als Controller in einem Viersener Unternehmen.

(tref)