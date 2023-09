Für Privatleute in Brüggen Fördermittel für Dachgrün, Hecke und Schottergarten-Rückbau

Wer auf seinem Grundstück in Brüggen zum Beispiel eine Hecke pflegen, einen Baum pflanzen oder Nisthilfen für Vögel anlegen möchte, kann dafür voraussichtlich bald bei der Burggemeinde Brüggen Fördergelder beantragen. Die Gemeindeverwaltung plant eine Förderung von ökologischen Maßnahmen auf privaten Grundstücken, vorerst ist eine Testphase für 2024 angedacht. Der Ausschuss für Natur, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft hat die Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig damit beauftragt, das Programm umzusetzen. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der am 24. Oktober tagt.