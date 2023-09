Alles muss raus Flohmarkt im Café Bürgermeisteramt in Brüggen

Wenn Silke Beckstedde irgendwo ist, wo sich Menschen gut miteinander unterhalten, es gemütlich ist, die Atmosphäre sie an ihr altes Café erinnert, wird sie immer noch kurz wehmütig. „Dann muss ich schlucken“, sagt die 59-Jährige. Ansonsten hat sie aber mit dem Kapitel Café Bürgermeisteramt so gut wie abgeschlossen. Deshalb fällt es ihr jetzt auch nicht allzu schwer, die Teller, Tassen, Schüsseln, Kaffeekannen, Möbel und was da sonst noch an Café-Ausstattung in der ehemaligen Brachter Verwaltungsstelle lagert, abzugeben. „Alles muss raus“, sagt Beckstedde, die derzeit Vorbereitungen für ihren Flohmarkt am Samstag, 23. und Sonntag, 24. September, trifft. Vieles möchte sie verschenken, manches verkaufen.