50 Jahre Brüggen : Brüggen feiert mit Torte, Talk und Musik

So wünscht sich jeder seine Geburtstagsfeier: Viele Gäste, gute Stimmung und eine Torte. 50 Jahre Brüggen wurden durch persönliche Erinnerungen und Fotos lebendig. Bürgermeister Frank Gellen skizzierte die Aufgaben der Zukunft.

Wie sollte Brüggen in 50 Jahren aussehen? Diese Frage hatte Bürgermeister Frank Gellen (CDU) gestellt. Historikerin Ina Germes-Dohmen wünschte sich, dass Brüggen, Born und Bracht ihre Eigenheiten behielten; außerdem sollten sich weiterhin so viele Menschen für die Gemeinde engagieren. Gerd Schwarz, mehr als 50 Jahre in der Verwaltung, erinnerte an einen Plan für das Brüggener Zentrum: „Es ist für den Menschen gebaut, nicht für das Auto.“ Und der frühere Bürgermeister Gerd Gottwald hoffte, dass weniger Menschen von Brüggen aus zu ihrem Arbeitsplatz pendeln müssten.