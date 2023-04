Fahrerflucht in Brüggen Zwei Verletzte – Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Unfallverursacher gegen 12.10 Uhr drei Autos überholt und war kurz vor dem vordersten so knapp eingeschert, dass die Fahrerin eine Gefahrenbremsung machen musste. In der Folge fuhren die beiden weiteren Autos jeweils auf. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wegberg fort.