Fahrerflucht in Brüggen Lkw-Fahrer fährt auf Auto auf und läuft weg

Brüggen · Skurriler Unfall in Brüggen: Am Donnerstag fuhr ein Lastwagen auf das Auto einer 49-jährigen Brüggenerin auf. Nachdem er sich nach dem Zustand der Fahrerin erkundigt hatte, ging er weg und ließ seinen Lastwagen unverschlossen an der Unfallstelle.

13.01.2023, 14:54 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Gegen 11.45 Uhr hatte die Autofahrerin auf der Kaldenkirchener Straße im Ortsteil Bracht an einer Fahrbahnverengung auf einen entgegenkommenden Lastwagen gewartet. Da fuhr ein anderer Lkw auf ihr Auto auf. „Der Unbekannte erkundigte sich nach ihrem Zustand und erklärte anschließend, er stehe leicht unter Schock. Aus diesem Grund wollte er zu einer Tankstelle gehen und ein Wasser kaufen“, berichtete ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer sei jedoch an der Tankstelle vorbeigegangen und nicht mehr zum Unfallort zurückgekehrt. „Der Lkw verblieb unverschlossen an der Örtlichkeit.“Die Brüggenerin beschrieb den Fahrer als 20 bis 28-jährigen Mann, knapp 1,80 Meter groß mit schlanker Statur. Er hatte einen Drei-Tage-Bart, trug dunkle Kleidung und hatte einen grauen Rucksack bei sich. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zum Unfall unter der Rufnummer 02162 3770.

(RP)