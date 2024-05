Vorfall in Brüggen Exhibitionist zeigt 66-jähriger Frau seinen Penis

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es gegen 13 Uhr zu dem Vorfald im Brüggener Waldgebiet. Dort war die Frau spazieren, als sie in Höhe der Straße Deichweg einen Mann wahrnahm, der zwischen Bäumen stand. „Die Geschädigte setzte sich in der Nähe auf eine Parkbank, als der Unbekannte sich zu ihr drehte, seine Hose herunterzog und sein erigiertes Glied zeigte“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Frau habe den Ort sofort verlassen und die Polizei verständigt.