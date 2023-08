Burgberg in Brüggen Exhibitionist belästigt Frau in Park in Brüggen

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Samstagmorgen im Park neben dem Burgberg in Brüggen eine Frau belästigt haben soll. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr: Die Brüggenerin sei mit ihrem Hund im Park unterwegs gewesen, als ein Mann, der sich im Bereich des Spielplatzes aufgehalten habe, plötzlich von einer Bank aufgestanden und sich in schamverletzender Weise gezeigt habe. „Die mutige Brüggenerin sprach den Mann an und drohte, die Polizei zu informieren, was sie dann auch tat“, berichtete der Polizeisprecher. Der Unbekannte sei daraufhin in Richtung Burgwall geflüchtet. Der Mann war nach Polizeiangaben 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart, trug ein dunkles Oberteil, eine graue Hose und Arbeitsschuhe.